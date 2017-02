Milan-Sampdoria, rabbia Bacca dopo la sostituzione

05/02/2017 14:46

MILAN SAMPDORIA BACCA MONTELLA - Nervi tesi in casa Milan dopo la terza sconfitta di fila in campionato per mano della Sampdoria. Carlos Bacca non ha digerito la sostituzione al 72' con Lapadula, riferendosi nei confronti della scelta di Montella con la frase "Perché sempre io?" all'uscita dal campo come riporta 'Premium Sport'. Già ad inizio stagione c'erano state delle schermaglie tra l'attaccante e il tecnico per alcune decisioni non condivise dal colombiano.

G.M.