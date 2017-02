05/02/2017 14:20

GENOA SASSUOLO - Allarme rientrato per Genoa-Sassuolo, nonostante il nubifragio abbattutosi nelle ultime ore su Genova. La pioggia è adesso meno intensa sul capoluogo ligure, con le due squadre in questo momento in campo per il riscaldamento pre-partita. La sfida si giocherà quindi regolarmente, a meno di un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche.

G.M.