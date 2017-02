PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-TORINO: Pucciareli ci crede, Ajeti pasticcia

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

05/02/2017 16:53

PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-TORINO: PROMOSSI E BOCCIATI / Una rete per parte tra Empoli e Torino, che fa sorridere Martuscello e lascia l’amaro in bocca a Mihajlovic. Belotti insacca alla prima occasione, bruciando sul tempo Cosic. Hart non può nulla sulla rete del pareggio. Nella ripresa Skorupski neutralizza un calcio di rigore di Iago Falque. Mchedlidze meriterebbe la rete, bene anche Baselli.

EMPOLI

Skorupski 7 – Non può nulla sulla rete di Belotti, poi salva su un colpo di testa di Baselli da posizione ravvicinata. Bravo a intercettare il calcio di rigore di Iago Falque.

Laurini 6 – Ha spesso la meglio nei duelli con Barreca sulla corsia. Dialoga bene con Krunic in fase di costruzione.

Bellusci 5,5 – Troppo tardi quando vuole rientrare su Belotti in occasione della rete. Un paio di chiusure nel primo tempo sono provvidenziali nel primo tempo. Protesta tanto con Di Bello per il calcio di rigore concesso sul suo intervento su Belotti. Rappresenta l’atteggiamento caparbio dei toscani sui calci piazzati in attacco.

Costa s.v. – Alza subito bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 9’ Cosic 5 – Neanche il tempo di entrare in gara e si fa scappare Belotti in marcatura. Fatica anche nel resto del match, facendosi prendere il tempo in molte occasioni. Meglio nel secondo tempo.

Pasqual 6,5 – Al quarto d’ora potrebbe sfruttare meglio una punizione, con tutti i saltatori dentro l’area. Poco dopo, ottimo cross per la rovesciata di Mchedlidze. Più volte pericoloso negli inserimenti. Dal 90’ Dimarco s.v.

Krunic 6,5 – Cerca l’azione personale già in avvio, ma le sue conclusioni dalla distanza sono sempre abbastanza deboli. Alla mezz’ora trova Hart a coprire tutto lo specchio della porta. Tenta di dare sempre una soluzione ai compagni, concludendo una buona prestazione.

Diousse 6 – Vince qualche contrasto in mezzo al campo, mantenendo lucidità nella gestione della palla in fase di possesso.

Croce 5,5 – Alza il ritmo in più occasioni, è tra quelli che reagisce di più alla rete dello svantaggio. Si nasconde nella ripresa.

El Kaddouri 6 – Esordio con la maglia dell’Empoli per l’ex di turno. La sua manovra sembra a volte precipitosa, ma è comunque positiva. Dal 77’ Zajc 6 – Riesce a dare una buona solidità in mezzo al campo, concedendo energie fresche in mezzo al campo.

Pucciarelli 6,5 – Vince il ballottaggio con Marilungo. Recupera tanti palloni, facendo da cerniera tra centrocampo e attacco, favorendo l’inserimento di El Kaddouri. Prima dell’intervallo non si fa scappare l’occasione del pareggio sul retropassaggio di Ajeti che si ferma su una pozzanghera.

Mchedlidze 6,5 – Tanto movimento dentro l’area del Toro, ma i palloni per lui non sono quasi mai precisi. Si rende pericoloso nel gioco aereo e in acrobazia, mettendo i brividi ad Hart.

All. Martuscello 6,5 – Fuori Marilungo e dentro Pucciarelli, ma soprattutto dal primo minuto l’ex di turno, El Kaddouri. I toscani prendono subito le misure agli avversari e non cambiano atteggiamento neanche dopo il cambio forzato. Dopo la rete di Belotti, la squadra trova le idee per reagire, fino alla rete del pari di Pucciarelli.

TORINO

Hart 6 – Ottima uscita su Krunic poco prima della mezz’ora. Sulla rete di Pucciarelli, tenta l’uscita ma l’attaccante è più lesto ad anticiparlo.

De Silvestri 6 – Quando sale a rimorchio di Ljajic mette dentro cross interessanti. Allontana diversi palloni pericolosi sulla linea difensiva.

Ajeti 4,5 – In campo dal minuto per non far rimpiangere gli indisponibili Rossettini, Castan e Carlao. Intercetta diversi palloni in area, ma allontana con poca convinzione. Una sua leggerezza al limite costringe Valdifiori a un fallo che costa ammonizione e punizione per l’Empoli. Spesso in ritardo nelle chiusure, in pieno recupero nel primo tempo sporca definitivamente la sua prestazione con il retropassaggio ad Hart che regala a Pucciarelli l’occasione del pareggio.

Moretti 5,5 – Si fa scappare troppe volte Mchedlidze, match impegnativo per lui. Non si risparmia negli scontri corpo a corpo.

Barreca 5,5 – Spinge tanto sulla corsia sinistra, ma non ha vita facile quando tenta di affondare con palla al piede. Corre meno rischi in fase difensiva.

Benassi 5,5 – Qualche fallo di troppo in mezzo al campo, ci prova senza fortuna dalla distanza quando gli avversari gli concedono spazio.

Valdifiori 5,5 – Mihajlovic si arrabbia tanto quando perde la palla sulla linea mediana. Pecca nel non riuscire a tenere alto il ritmo dopo la rete del vantaggio di Belotti. L’ammonizione gli costerà la squalifica nel prossimo match. Applausi dai suoi ex tifosi all’uscita dal campo. Dal 81’ Lukic 5,5 – Viene reso poche volte protagonista del gioco, finale di gioco fin troppo spezzettato e non congeniale alle sue caratteristiche.

Baselli 6,5 – Ce la mette tutta a fare Obi in fase di recupero e mantenere la lucidità per fare Baselli in fase offensiva. L’intenzione viene premiata da una buona prestazione. Guadagna la punizione che porta al vantaggio e sfiora la rete con un colpo di testa. Dal 69’ Obi 5,5 – Anche lui entra in campo con tanta voglia di fare, ma risulta spesso impreciso e si becca un’ammonizione sacrosanta.

Falque 5 – Nel primo tempo alterna la sua posizione in campo con Ljajic, ma la pioggia battente gli consentono di mettere in luce la sua tecnica. Strappa il pallone dalle mani di Belotti per tirare il calcio di rigore e commette un errore fatale. Cerca invano di farsi perdonare, esce dal campo arrabbiato. Dal 73’ Iturbe 5,5 – Spesso irruente alla conquista del pallone, non riesce a dare all’attacco quello che vorrebbe Mihajlovic.

Belotti 7 – Se si presenta al match con un bottino di 14 reti in campionato, una in più rispetto a tutte quelle dell’Empoli in questo campionato, un motivo deve pur esserci. Al primo pallone utile in area trova la zampata del vantaggio. Vorrebbe occuparsi lui della battuta dagli undici metri, si arrabbia con Iago Falque.

Ljajic 6,5 – Le sue punizioni sono sempre pennellate perfette che fanno impazzire le difese avversarie. Suo l’assist da calcio piazzato per Belotti. Spreca il raddoppio prima dell’intervallo.

All. Mihajlovic 6 – Deve fare i conti per l’emergenza in difesa e con un tabù Castellani per il suo Torino, ma la voglia di centrare la prima vittoria in campionato del 2017 è troppa. Bene in avvio, poi i granata si adeguano su un ritmo piuttosto blando e sprecano il raddoppio in un paio di occasioni. Fatali gli errori dei singoli, Ajeti e Iago Falque su tutti.

Arbitro: Di Bello 6 – Alla mezz’ora lamenta un fischio proveniente dagli spalti, tanto da fare intervenire lo speaker del Castellani. Sul finire di primo tempo Krunic si lascia cadere al limite dell’area, sembra giusto il giallo per simulazione. Prima dell’intervallo giuste anche le ammonizioni per El Kaddouri e Mchedlidze per gioco pericoloso. A inizio ripresa, incursione in area di Belotti, contatto con Bellusci: il calcio di rigore sembra abbastanza netto. A metà secondo tempo non c’è fuorigioco su una palla in profondità per Mchedlidze. Dieci ammonizioni, forse troppe, ma tutte giustificabili.

TABELLINO

EMPOLI-TORINO 1-1

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa (9’ Cosic), Pasqual (90’ Dimarco); Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri (77’ Zajc); Pucciarelli, Mchedlidze. A disp: Pelagotti, Pugliesi, Veseli, Zambelli, Buchel, Jose Mauri, Tello, Maccarone, Marilungo, Thiam. All. Martusciello

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori (81’ Lukic), Baselli (69’ Obi); Falque (73’ Iturbe), Belotti, Ljajic. A disp: Padelli, Cucchietti, Buongiorno, Gustafson, Berardi, Boyé. All. Mihajlovic

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 11’ Belotti (T), 47’ p.t. Pucciarelli (E)

Ammoniti: 33’ Valdifiori (T), 38’ Krunic (E), 41’ El Kaddouri (E), 43’ Mchedlidze (E), 50’ Diousse (E), 55’ Bellusci (E), 79’ Iturbe (T), 85’ Obi (T), 92’ Dimarco (E)

Espulsi:

Note: pioggia battente e campo pesante per tutto il match, al 55’ Iago Falque sbaglia un calcio di rigore (parata di Skorupski)