Serie A, Milan-Sampdoria 0-1: Muriel punisce il 'Diavolo'

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

05/02/2017 14:27

SERIE A MILAN SAMPDORIA - Terza sconfitta consecutiva in campionato per il Milan. L'undici di Montella soccombe anche di fronte alla Sampdoria nel lunch-match della 23a giornata di Serie A. A decidere la contesa di 'San Siro' il rigore trasformato al 69' da Muriel, penalty concesso per il fallo di Paletta su Quagliarella. Nel finale espulso per doppio giallo Sosa. Per i blucerchiati secondo successo di fila dopo il 3-2 casalingo alla Roma.

Milan-Sampdoria 0-1

69' rig. Muriel



CLASSIFICA: Juventus* punti 51, Napoli 48**, Roma 47, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan 37, Fiorentina 37, Torino 31, Sampdoria 30, Udinese 28, Chievo 28, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone* 13, Palermo 11, Pescara 9.

*Una partita in meno

** Una partita in più