Calciomercato Juventus, Simeone ha trovato il sostituto di Griezmann

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

05/02/2017 14:06

JUVENTUS ATLETICO MADRID SANCHEZ - L'Atletico Madrid non si farà trovare impreparato in caso di addio di Griezmann, corteggiato in particolare dal Manchester United. I vice-campioni d'Europa di Simeone - come riporta il 'Sunday Mirror' - avrebbero già individuato in Alexis Sanchez l'eventuale sostituto del talento francese: i 'Colchoneros' sarebbero pronti a versare oltre 70 milioni di euro nelle casse dell'Arsenal per l'ex Udinese, in Serie A nel mirino anche di Juventus e Inter.