Calciomercato Inter, duello a suon di milioni con Conte: in palio c'è Aguero!

05/02/2017 13:50

CALCIOMERCATO INTER AGUERO CHELSEA / Si profila un duello tutto italiano per Sergio Agüero. Il bomber del Manchester City, infatti, potrebbe cambiare maglia in estate: il rapporto con Guardiola non è mai decollato e la dirigenza potrebbe decidere di 'sacrificarlo' per dare maggior spazio a Gabriel Jesus e puntare sull’acquisto di Aubameyang dal Borussia Dortmund.

Il Real Madrid lo segue da tempo e sogna di riportarlo nella capitale spagnola, ma dovranno vedersela con un'agguerrita concorenza italo-inglese. Secondo 'ESPN' il Chelsea di Conte sta preparando un'offerta da capogiro per convincere i 'Citizens': lo considera il sostituto ideale di Diego Costa (per il quale le sirene cinese non smetto mai di risuonare) e ha pronti quasi 90 milioni di euro per farlo approdare in estate allo 'Stamford Bridge'.

L'ex tecnico della Juventus, però, deve fare i conti con l'Inter: come rivela il 'Daily Express', la dirigenza del Suning ha intenzione di realizzare una sontuosa campagna di rafforzamento ed è pronta a garantire a Agüero un ingaggio migliore di quello che percepisce, un autentico contratto da superstar. Le cifre sono da capogiro: 17 milioni di euro lordi all'anno (poco meno di 9 milioni annui netti). Si profila un'estate bollente per l'ex Atletico Madrid.

D.G.