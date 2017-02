Genoa-Sassuolo, diluvio sul Ferraris: gara a rischio rinvio

05/02/2017 13:35

GENOA SASSUOLO DILUVIO RISCHIO RINVIO / Rischio rinvio in Serie A. Tra poco più di un'ora è in programma il fischio di inizio di Genoa-Sassuolo, match valido per la 23a giornata, ma la forte pioggia che si è abbattuta in queste ore nel capolouogo ligure sta minacciando lo svolgimento della gara. Gli addetti del 'Ferraris' in questi momenti stanno monitorando la situazione, ma le previsioni meteo non portano buone notizie in quanto la situazione sembra destinata a non migliorare.

Ora la palla passa all'arbitro Russo: nei prossimi minuti effettuerà un sopralluogo per decidere se la gara potrà essere disputata o meno.

D.G.