PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-SAMPDORIA, Viviano è decisivo. Zapata crolla alla fine

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-SAMPDORIA PROMOSSI E BOCCIATI - Il Milan perde ancora, regalando un rigore nel momento migliore. Paletta rovina una gara perfetta con il fallo su Quagliarella. Zapata ci mette del suo avviando l'azione con un controllo errato. Muriel decisivo dal dischetto ma cala, dopo un bel primo tempo. Viviano nel finale blinda la porta. Molto bene Silvestre e Regini. Male Pasalic. Molto positivo l'ingresso di Djuricic. Suso resta il più positivo tra i Rossoneri.

MILAN

Donnarumma 6,5 - Disoccupato fino al 25’ quando, con un miracolo, ferma Linetty. Tanto lavoro coi piedi, mai pulitissimo. Disoccupato nel secondo tempo, si inchina al rigore di Muriel.

Kucka 6,5 - Terzino destro improvvisato. Licenza di spinta molto elevata, ma il dinamismo per coprire tutta la fascia non c’è. Prestazione comunque generosa e positiva.

Zapata 5 - Scavalca Gomez: titolare e addirittura capitano. Si presenta con una ‘spazzata’ che fa mormorare S. Siro. Si occupa prevalentemente di Quagliarella: efficace in marcatura, ma con le solite amnesie tattiche. Rovina tutto con un controllo sbagliatissimo da cui si genera l'azione del rigore per la Samp. Finale completamente fuori giri.

Paletta 6 - Chiamato da subito agli straordinari - in un reparto improvvisato -, non sbaglia un tackle. Risulta anche essere il vero regista dei Rossoneri. Con buona precisione, anche. Decisivo nel finale di tempo su Muriel. Nella ripresa delle sventagliate che ricordano quelle celebri di André Cruz. Ingenuo sul rigore causato al 70': unico errore in una partita pressoché perfetta.

Romagnoli 6 - Ritorno al passato: posizionato sulla fascia sinistra, proprio come spesso gli capitava in maglia blucerchiata. Si rivela essere un centrale aggiunto, visto che non ha licenza di spingere.

Bertolacci 5,5 - Ci mette un po’ a entrare in partita: al 22’ effettua il primo vero tiro del Milan e poco dopo si ripete trovando sempre Viviano sulla sua strada. Con qualche incertezza, è comunque il più vivace del centrocampo del Milan. Nella ripresa cala nuovamente. Dal 79' Ocampos - SV.

Sosa 5,5 - Pochi tocchi, velocità di pensiero elevata, scarso coinvolgimento nella manovra. Con il passare dei minuti crescono i problemi perché cala la lucidità. Resta capace di grandi aperture a cui però alterna errori evidenti. Nel finale rimedia due gialli in pochi minuti.

Pasalic 5 - Trotterella con il solito stile e la consueta, lenta, inefficacia. In certi tocchi denuncia un’ingenuità pazzesca. Tanti errori nei momenti decisivi, anche in conclusione. Dal 72' Abate 6 - Cerca di spingere sulla destra, ma è tardi.

Suso 6,5 - Poco brillante: all’inizio si fa notevolmente limitare da Regini. Calo fisico evidente: non riesce più a saltare l’uomo con l’autorità che aveva qualche settimana fa. Le sue giocate sono comunque le più importanti dei Rossoneri: nel final del primo tempo cresce. Molto più performante nella ripresa, quando non lo tengono più, se non con raddoppi violenti. Nel finale manda in porta Lapadula, che spreca.

Bacca 5,5 - Ancora un pomeriggio difficile: sempre spalle alla porta e sempre molto nervoso. Ci prova - anche dialogando con i compagni -, ma non è lucido: in avvio di ripresa ha la palla buona dopo il palo di Deulofeu, ma cerca un controllo e perde l'attimo. Ci prova anche in rovesciata, con poca fortuna. Dal 72' Lapadula 5 - Anche per lui poche occasioni con l'aggravante di un gol fallito davvero clamoroso.

Deulofeu 6,5 - All’esordio da titolare, comincia in modo non molto positivo: imballato e impreciso, fatica a dialogare con i compagni. Tocca molti palloni che però non fruttano. Al 25’ manda in porta Linetty con un errore incredibile. Dopo qualche minuto difficile, rientra in gara. Palo clamoroso in avvio di ripresa. Chiude a destra sempre piuttosto propositivo.

All. Montella 5,5 - Piena emergenza - tra terzini KO e Bonaventura out - e mini-rivoluzione. Piuttosto che far giocare Vangioni, viene scelto Romagnoli sulla sinistra. In regia Sosa, Bertolacci mezz’ala: out Locatelli. Zapata - finalmente - preferito a Gomez. Dopo qualche difficoltà nel primo tempo, arriva una bella ripresa funestata però dal rigore semi-regalato dalla difesa. Forse è tempo di provare qualche soluzione tattica nuova.

SAMPDORIA

Viviano 7,5 - Poco lavoro fino al 22’, quando sporca i guanti per neutralizzare con sicurezza un tiro da lontano di Bertolacci. Si ripete poco dopo ancora sull’ex Genoa e poi ha più di un grattacapo in uscita. Chiude il primo tempo con un paio di interventi decisivi. Molto attento anche nella ripresa, in cui è capace di neutralizzare pressoché ogni tentativo del Milan. Nel finale è miracoloso su Lapadula.

Bereszynski 5,5 - Si trova di fronte un Deulofeu molto coinvolto ma poco incisivo. Lui gli concede molto campo e spinge poco. Ha comunque il merito di 'sporcare' ogni pallone che passa dalle sue parti.

Silvestre 7 - Spazza tutto lo spazzabile, presidiando il cuore dell’area con gran fisicità. Nel secondo tempo ci sono più problemi. Rischia su Bacca. Poi torna ad esaltarsi nel fortino finale.

Skriniar 6,5 - Non lo saltano mai e ribatte pressoché ogni cross. Tanti problemi, però, con il pallone tra i piedi. Ripresa meno precisa. Finale coraggioso.

Regini 7 - Un buon primo tempo, in cui riesce a tenere Suso sotto ritmo. Poche discese in avanti, ma è il dazio da pagare. Lo Spagnolo comincia a scappargli via qualche volta di troppo nel finale del primo tempo. Secondo tempo in trincea: Suso lo aggredisce con gran continuità e lui ce la mette davvero tutta per limitarlo.

Praet 5 - Tanta qualità ma anche qualche disattenzione di troppo. Con il passare dei minuti i difetti sopravanzano i pregi. Dopo un tiro debole in avvio di ripresa, esce dalla partita.

Torreira 5,5 - Fa un po’ fatica: il gioco della Samp passa per lo più per le fasce e a lui competono soprattutto chiusure complicate in cui non sempre ben figura.

Linetty 6,5 - Rileva Barreto per un problema muscolare e, con la sua proprietà di palleggio, risulta molto utile alla manovra dei suoi. Soprattutto nelle ripartenze. È sua l'unica grande occasione per la Samp, ma si fa stoppare da Donnarumma. Nella ripresa si produce in una serie di ripartenze devisive.

Fernandes 6 - Posizione difficile da interpretare, perché circondato da Sosa e dai due centrali rossoneri. si attiva molto poco, anche se sa dispensare buoni palloni. Generosissimo in pressione. Dal 53' Djuricic 7 - Largo a sinistra, si preoccupa soprattutto di cercare di presidiare la fascia con compiti difensivi. Trova anche la forza per prodursi in alcune accelerazioni importanti.

Muriel 6,5 - Parte con una serie di giocate di alta qualità ed è sempre in grado di impensierire la difesa avversaria, anche solo con dei movimenti. Con il passare dei minuti cala notevolmente. Ripresa sotto tono ma decisivo dal dischetto. Dall'80' Alvarez SV -.

Quagliarella 6,5 - Con Paletta non la vede mai. Utile in pressione sugli avversari e come riferimento. Con il passare dei minuti gira ecessivamente a vuoto. Ha il merito di procurarsi con mestiere il riogre del vantaggio. Dal 71' Schick 6 - Entra con la Samp ormai preoccupata a difendersi. Non ha modo di mettersi in mostra.

All. Giampaolo 7 - Recupera definitivamente Viviano e schiera una squadra densa di qualità, soprattutto a centrocampo. Impressiona la proprietà di palleggio, ma anche la pressione costante e altissima che viene portata contro i costruttori della manovra rossonera. Sforzo atletico mostruoso. Tante cose belle nella prima parte di gara, ma una ripresa sofferta. Il rigore di Muriel arriva nel momento più difficile. Lui ha però il merito di aver aggiustato la squadra con l'ingresso di Djuricic e il passaggio al 4-3-3.

Arbitro: Guida 6 - Buon primo tempo in cui, forse, potrebbe estrarre qualche cartellino in più contro gli interventi dei giocatori blucerchiati che stroncano le ripartenze rossonere in modo irregolare. Al 65' proteste del Milan: Silvestre spinge - vistosamente più che pesantemente - Bacca. Il rigore per la Sampdoria c'è. Ripresa in cui convince meno: tanti cartellini e tanti falli poco sicuri.

TABELLINO

MILAN-SAMPDORIA 0-1

MILAN (4-3-3): Donnaurmma; Kucka, Zapata, Paletta, Romagnoli; Bertolacci (79' Ocampos), Sosa, Pasalic (72' Abate); Suso, Bacca (72' Lapadula), Deulofeu. All. Montella. A DISP: Locatelli, Poli, Plizzari, Honda, Vangioni, Storari, Gomez, Calabria, Fernandez.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Fernandes (53' Djuricic); Muriel (80' Alvarez), Quagliarella (72' Shick). All. Giampaolo. A DISP: Dodò, Puggioni, Budimir, Krapikas, Palombo, Cigarini, Pavlovic, Barreto, Tomic.

Arbitro: Guida

Marcatori: 70' Rig. Muriel (S)

Ammoniti: 27’ Torreira, 94' Djuricic (S); 45’ Bacca, 60' Suso, 63' Kucka, 84' Sosa (M)

Espulsi: 90' Sosa (M)

