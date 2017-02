05/02/2017 13:24

TV RAI SPORT + HD CANALE 57 / Buone notizie per tutti gli appassionati di sport: c'è un nuovo ingresso in casa Rai. Come comunica la stessa rete nazionale è nato 'Rai Sport + HD' che permetterà di seguire tutti gli eventi sportivi, marchiati Rai, in alta definizione sul canale 57. Resta invece, sul canale 58, il canale 'Raisport', in definizione standard.

D.G.