Fifa 17, Juventus-Inter: Higuain risponde a Icardi!

05/02/2017 13:06

JUVENTUS INTER FIFA 2017 - Juventus-Inter si dividono la posta in palio... almeno nel Derby d'Italia 'virtuale'. La nostra redazione ha giocato la partitissima di stasera con Fifa 2017: risultato finale 1-1, con Higuain che ha risposto al rigore del ventaggio realizzato da Icardi. E, neanche qui sono mancate le polemiche, con le proteste dei giocatori bianconeri per il penalty concesso ai nerazzurri per l'intervento di Bonucci su Brozovic: secondo voi c'era?

D.T. e G.M.