Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma del Monaco per Keita

05/02/2017 12:55

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA MONACO / Keita Balde Diao e il Monaco, una pista che vi abbiamo raccontato da tempo: il club monegasco è fortemente interessato al talento senegalese tanto da farlo visionare da vicino a più riprese.

Su di lui ultimamente si sono posati gli occhi anche di Milan e Juventus, pronte a sfruttare il mancato rinnovo con la Lazio del calciatore (ha un contratto in scadenza nel 2018), ma - come riferisce 'Sport Mediaset' - i francesi sono pronti a rifarsi sotto per lui: in vista della prossima Champions il tecnico Jardim ha chiesto rinforzi di livello e il numero 14 biancoceleste è uno dei suoi obiettivi primari.

D.G.