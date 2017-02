Barcellona, Pelè è sicuro: "Neymar più forte di Cristiano Ronaldo!"

05/02/2017 12:46

BARCELLONA PELE' NEYMAR CRISTIANO RONALDO / "Neymar è più forte tecnicamente di Cristiano Ronaldo". A sostenerlo non è una persona qualunque bensì un ex leggenda del calibro Pelé.

Intervistato da 'UOL Esporte' l'ex campione verdeoro ha incensato il suo pupillo: "Cristiano non è superiore a lui. L'unico suo limite è il colpo di testa. Tecnicamente Neymar è più forte, mentre Ronaldo è più forte nel colpo di testa. Non si vede mai Neymar far goal di testa, è questo è un dato di fatto", ha concluso 'O' Rey'.

D.G.