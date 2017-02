Calciomercato Fiorentina, pronto il blitz in Italia: nuovo tentativo del Tianjin per Kalinic?

05/02/2017 12:31

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC TIANJIN / "Kalinic è la mia prima scelta". Non si è nascosto Fabio Cannavaro, ecco perché i tifosi della Fiorentina dovrebbero spaventarsi dell'imminente arrivo in Italia del Tianjin. Come sottolinea 'La Nazione', infatti, il club cinese mercoledì sarà a Pisa per disputare un'amichevole contro la squadra guidata da Gattuso e sarebbe un errore escludere una nuova offensiva per il centravanti croato.

Kalinic già a gennaio ha rifiutato il trasferimento in Cina, ma una nuova proposta potrebbe portare ad un rilancio economico. Sia per il giocatore che per il club: la prima offerta del Tianjin per Kalinic si attestava sui 38-40, magari questa volta si presenteranno con un assegno da 50 milioni che ammontano alla cifra richiesta dalla 'Viola' per lasciar partire il proprio numero 9.

D.G.