Pescara-Lazio, i convocati di Inzaghi: due sorprese

PESCARA LAZIO CONVOCATI INZAGHI / Inzaghi è pronto a lanciare due nuovi giovani per la sua Lazio. Per la trasferta di Pescara, infatti, il tecnico ha convocato anche Crecco (richiamato dal prestito all'Avellino) e Tounkara (reintegrato in rosa dopo il mancato trasferimento al Latina). Di seguito l'elenco completo pubblicato sul sito ufficial del club romano:

Portieri: Marchetti, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Biglia, Crecco (maglia numero 11), Felipe Anderson, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Djordjevic, Immobile, Keita, Tounkara (maglia numero 71).

