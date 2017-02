Calciomercato Milan, Galliani conferma: "Caceres non viene. Donnarumma? E' sovraesposto"

05/02/2017 12:08

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI CACERES / Martin Caceres non sarà un giocatore del Milan. A darne i crismi dell'ufficialità è l'ad rossonero Adriano Galliani: "Confermo, il ragazzo ci ha pensato dall'altra sera e ha deciso di rifiutare la nostra offerta. Ha superato tutte le visite mediche, gli auguro buona fortuna in un0altra squadra. Non c'erano tanti svincolati pronti per il Milan. Pensavo che Caceres potesse fare al caso nostro, perché può fare tutti i ruoli, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Aspetteremo il rientro dei titolari", ha spiegato ai microfoni di 'Premium Sport' a pochi istanti dal calcio di inizio del match contro la Sampdoria.

Una gara nella quale la banda di Montella deve ritornare alla vittoria che manca da un mese: "Vi assicuro che tutti i dati, di possesso, corsa e velocità, il Milan sta facendo meglio di quando vinceva. E’ una crisi di risultati, non di gioco. Dieta? Mangiavamo le stesse cose anche quando facevamo due punti a partita e quando vincevamo a Doha".

Oggi sarà la prima da titolare per Deulofeu: "Potevo solo prendere calciatori in prestito e dovevo fare. Siamo arrivati su lui e su Ocampos, con l'aiuto di Maiorino, pensando a quelli che erano considerati fortissimi e che poi non sono riusciti ad esplodere. Ocampos e Deulofeu in passato erano considerati dei talenti incredibili, ma chi è stato promesso campione, secondo me, può continuare ad esserlo. Prima compravamo i migliori al mondo, ma ora è cambiata la vita. No, non ce l'ha suggerito Suso. Si diceva che il Milan non avesse osservatori, ma non è così".

Conclusione dedicata alle recenti critiche a Donnarumma: "E' sovraesposto, ha le luci dei riflettori sempre accesi su di lui. Sta facendo benissimo, può capitare di sbagliare, succede a tutti. Ha un talento infinito e abbiamo la fortuna di farlo giocare. Abbiamo tanti giovani, anche Niang. In questi anni non abbiamo dormito…".

D.G.