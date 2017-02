05/02/2017 12:04

MILAN SAMPDORIA ZAPATA - Chance dal 1' per Zapata in Milan-Sampdoria. Il difensore colombiano ha parlato nel pre-partita: "Sono pronto per dare il mio contributo alla squadra. È un momento difficile, alcune cose non vanno: oggi abbiamo una buona opportunità, vogliamo vincere", ha detto Zapata a 'Premium Sport'.

G.M.