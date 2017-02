Calciomercato Inter, colpo 'gratis': si avvicina Gonzalo Rodriguez

05/02/2017 11:54

CALCIOMERCATO INTER GONZALO RODRIGUEZ / L'Inter è già a lavoro per la prossima stagione. Come sottolinea 'La Nazione', il club nerazzurro si sta avvicinando ad un rinforzo d'esperienza per la difesa: si tratta di Gonzalo Rodriguez, che a gennaio è stato cercato da Leicester di Claudio Ranieri.

L'argentino, che andrà in scadenza a giugno, sembra essere lontano dal rinnovo con la Fiorentina e nei prossimi giorni valuterà il suo futuro e le eventuali nuove soluzioni. La 'Beneamata' si è fatta subito sotto per lui e - secondo la testata toscana - rappresenta la destinazione più probabile dell'ex Villarreal per questa estate. Ausilio ci prova: colpo d'esperienza per Pioli a parametro zero.

D.G.