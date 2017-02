Milan-Sampdoria, Montella rivoluziona il 'Diavolo'

05/02/2017 11:45

MILAN SAMPDORIA - Milan in emergenza nel reparto arretrato per il match odierno contro la Sampdoria, in particolare sulle fasce visti gli infortuni di De Sciglio, Antonelli e capitan Abate. Montella così è costretto a 'riciclare' Kucka e Romagnoli come terzini: lo slovacco agirà sulla destra, mentre il giovane difensore sarà impiegato come laterale di sinistra. In mezzo spazio alla coppia Paletta-Zapata, in regia invece altra novità con Sosa al posto di Locatelli. Infine, esordio dal 1' in maglia rossonera per il neo-acquisto Deulofeu.



G.M.