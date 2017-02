Gossip, Jessica Immobile sul ritorno a Pescara: "Ciro proverà sempre qualcosa. Se segna..."

05/02/2017 11:29

GOSSIP JESSICA IMMOBILE / Jessica e Ciro tornano dove tutto è iniziato. Questo pomeriggio la Lazio affronta il Pescara all''Adriatico' e per i coniugi Immobile sarà un ritorno al passato: proprio nella cittadina abruzzese ha avuto inizio la loro love story. "Mi sembra ieri quando ci siamo conosciuti - ha ricordato Jessica al 'Corriere dello Sport' - Avevamo i nostri luoghi, ma Ciro veniva preso d'assalto se girava per la città. Così spesso rimanevamo a casa, cucinavo io e si guardava la tv. Per me oggi sarà la prima volta che tornerò all''Adriatico', tiferò per mio Ciro e se il tempo sarà clemente porterò anche le bimbe. A loro piace vedere il papà che gioca e fa gol".

Anche per il compagno fare ritorno dove è esploso sarà un’emozione: "Fa parte della sua carriera, una parte bella e sarà sempre così. Qui ha coronato i suoi sogni. Proverà sempre qualcosa, ma i ricordi sono una cosa, la vita un’altra. Come è stata la sua vigilia? Tranquilla. Sta bene ed è in forma. Di una cosa sono certa però: se segnerà non esulterà".

D.G.