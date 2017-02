Juventus-Inter, Allegri ripesca Marchisio? Un titolare ko

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

05/02/2017 11:20

JUVENTUS INTER MARCHISIO - Si avvicina il big-match di stasera tra Juventus e Inter. In casa bianconera, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a riconfernare il modulo a trazione anteriore con le quattro punte - Higuain, Dybala, Mandzukic e Cuadrado - contemporaneamente in campo. Marchisio dovrebbe nuovamente partire dalla panchina con Khedira e Pjanic davanti la difesa, anche se non è da escludere del tutto la presenza in campo dal 1' del 'Principino' a spese di Cuadrado. Chi non sarà sicuramente della partita è Barzagli, che non ha recuperato dallo stato febbrile accusato nei giorni scorsi senza scendere in campo perciò stamane per la rifinitura: al suo posto, sulla fascia destra, ci sarà Lichtsteiner.