Calciomercato Inter, doppio incentivo per Pioli nel 'derby d'Italia': in palio tabù e rinnovo

CALCIOMERCATO INTER PIOLI RINNOVO / Il big match di questa sera ha un duplice significato per Pioli: tabù e rinnovo. Come mette in evidenza il 'Corriere dello Sport', il tecnico dell'Inter non ha mai vinto contro la Juventus e ha una striscia aperta di 9 sconfitte consecutive.

Se dovesse espugnare lo 'Juventus Stadium' - impresa riuscita solo a Stramaccioni in casa nerazzurra - porterà il suo bilancio a 28 punti conquistati in 11 giornate: un ruolino di marcia che sta comunque soddisfacendo Suning, la quale è rimasta contenta dell’approccio dell'ex Lazio, sia dentro che fuori dal campo dove si sta dimostrando un ottimo aziendalista.

Ecco perché in caso di successo nel 'Derby d’Italia' la dirigenza cinese potrebbe accelerare i tempi e proporre il prolungamento del contratto - in scadenza nel 2018 - all'allenatore emiliano. Tre punti e futuro: c'è molto in palio questa sera.

