Calciomercato Roma, l'agente di Kessié allo scoperto: "Ottima soluzione. Ma chiedo rispetto"

05/02/2017 10:32

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / Sono giorni di fuoco per il futuro di Franck Kessié. La Roma ha dovuto superare, solo in queste ultime settimane, la forte concorrenza di club come Chelsea, Everton e Psg per mettere le mani sull'ivoriano dell'Atalanta che, con ogni probabilità, sbarcherà a Trigoria in estate. Vanno però ancora messi a punto alcuni aspetti della trattativa ed oggi potrebbe essere una giornata molto importante in questo senso. Come racconta 'La Gazzetta Sportiva' infatti, in giornata l'agente del calciatore, Georges Atangana, incontrerà i dirigenti dell'Atalanta dopo aver espresso nei giorni scorsi il suo disappunto per non aver partecipato in prima persona alla trattaiva. Ora però, ai microfoni della 'Rosea', chiarisce: "Chiedo solo quel rispetto che finora è mancato. Per il resto la Roma rappresenterebbe una ottima soluzione per Franck e non poniamo barriere. Adesso però è il momento di essere coinvolti in prima persona".

L.P.