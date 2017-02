Calciomercato Roma, rinnovo Strootman: c'è la promessa dell'olandese

05/02/2017 10:45

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN RINNOVO / Non solo De Rossi: la Roma è molto attiva sul fronte rinnovi. C'è da sistemare anche la situazione relativa a Kevin Strootman, che andrà in scadenza nel 2018, ma non ci saranno problematiche. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', infatti, il giocatore - attraverso il suo entourage - ha già detto alla società che rinnoverà, anche come segno di riconoscenza per averlo coccolato in quei due anni e mezzo di calvario. Non c'è ancora un'intesa sull'ingaggio né tantomeno sulla durata, ma c'è convergenza sulle intenzioni e già questa è un'ottima base.

D.G.