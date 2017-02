Calciomercato Roma, altro che Cina: De Rossi è pronto al rinnovo

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/02/2017 09:55

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Roma e la Roma sono il suo mondo, e lo saranno ancora per anni. Nonostante le offerte che, appunto, arrivano da tutto il mondo, Daniele De Rossi è a Trigoria e vuole rimanerci. Anche oltre la scadenza dell'attuale contratto, fissata per il 30 giugno prossimo. Perché anche se non si è entrati ancora nella fase viva della trattativa, ovvero quella in cui si parla di cifre e soldi, per il centrocampista giallorosso è in arrivo il rinnovo fino al 2019, racconta il 'Corriere dello Sport'. Con un ingaggio decisamente ridimensionato: degli attuali 6,5 milioni di euro netti saranno decurtati circa i due terzi, virando sulla soluzione ora in voga che prevede una parte fissa di stipendio più tanti bonus da raggiungere attraverso determinati risultati individuali e collettivi.

Intanto, De Rossi ha dato ampia disponibilità ai dirigenti per non affrettare i tempi della discussione. Lui stesso è il primo a sapere che sarebbe impopolare, in un periodo di rinnovi bloccati da Pallotta, annunciare il prolungamento del suo rapporto con la Roma. E allora, per le strette di mano, gli annunci e le firme, si aspetterà qualche altra settimana. Con la (quasi) certezza che per ora Cina e Stati Uniti possono attendere.