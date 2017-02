Calciomercato Milan, Caceres ha deciso: offerta rifiutata. Futuro in Premier?

05/02/2017 10:56

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / AGGIORNAMENTO ORE 10.56 - Martin Caceres non sarà un giocatore del Milan. Come riferisce 'Sky Sport', il difensore uruguaiano ha deciso di rifiutare la proposta del 'Diavolo': niente ritorno in Serie A quindi, ma possibile futuro in Premier League. E' in programma, infatti, un viaggio a Londra per valutare alcune proposte: sulle sue tracce ci sono Sunderland e Southampton.

ORE 9.39 - Dentro o fuori, oggi sul serio. Più lungo dei test fisici a cui si è dovuto sottoporre, c'è il periodo di riflessione che Martin Caceres si è preso per valutare la proposta del Milan, decisamente il club più prestigioso che si è fatto avanti per lui nelle ultime ore. Superate le visite mediche, infatti, per l'affare che potrebbe portare l'uruguaiano in rossonero si è presentato il nodo ingaggio: la proposta milanista prevede una base fissa ed una serie di bonus legati alle presenze per un totale di circa 300-400 mila euro per i prossimi quattro mesi. La richiesta dell'ex Juventus, svincolato da luglio, sarebbe invece pari a circa il doppio. Soldi che altre destinazioni come Cina, Russia e Turchia potrebbero garantirgli, ma la competizione sarebbe di tutt'altro spessore.



Per questo, dopo il vertice nella cena di venerdì sera, il calciatore si è preso 24 ore di tempo per rifletterci ancora meglio. Una risposta, dunque, era attesa per ieri sera, salvo poi registrare il nuovo rinvio di Caceres. In ogni caso, riferisce 'La Gazzetta Sportiva', la deadline è stata fissata per oggi. In un senso o nell'altro, il giocatore darà la sua risposta a Galliani in queste ore.



L.P.