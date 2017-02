Calciomercato Roma, in attesa di Spalletti c'è il piano B: occhio a Gasperini

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/02/2017 08:50

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI GASPERINI / L'obiettivo dichiarato della Roma è uno soltanto: blindare Luciano Spalletti. La trattativa per il rinnovo va avanti dalla fine della scorsa stagione, con il tecnico che continua a non sciogliere le riserve sul contratto che i giallorossi gli propongono da mesi. La società lo aspetterà, visti anche i risultati che sta conseguendo, ma inevitabilmente guarda anche in giro a caccia di alternative per non farsi trovare impreparata in caso di addio.



Lo racconta 'La Gazzetta Sportiva', che nell'edizione odierna svela anche il nome nuovo spuntato nel casting romanista. Nel mirino, infatti, sarebbe finito l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini: se Spalletti andrà via, in sostanza, la Roma è pronta a virare sul tecnico che sta lanciando i bergamaschi, che comunque ha un contratto fino al 2018 con i nerazzurri. Per questo non vanno scartate, eventualmente, anche altre due ipotesi: Eusebio Di Francesco e Unai Emery. Il secondo, in particolare, legato al probabile arrivo del nuovo direttore sportivo, Monchi.