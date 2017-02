Calciomercato Inter, follie Suning: offerta SHOCK per Antonio Conte

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

05/02/2017 08:35

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Molto più di una 'semplice' idea. Nel giorno in cui l'Italia calcistica si ferma per il big match da urlo tra Juventus ed Inter, arriva la bomba clamorosa sul futuro della panchina nerazzurra. Ok Stefano Pioli, che ha preso un'Inter smarrita ed in crisi totale portandola di nuovo in zona Europa, ma il progetto di internazionalizzazione avviato da Suning, che intende riportare la formazione interista ai vertici del calcio mondiale in poco tempo, avrebbe puntato un nuovo timoniere, e non un nome qualsiasi. Dopo le prime indiscrezioni circolate già ieri sera, infatti, l'edizione odierna di 'Tuttosport' rivela che su input del numero uno Jindong Zhang, un emissario di Suning avrebbe contattato per ben due volte Antonio Conte per proporgli la panchina dell'Inter del prossimo anno.

Molto più di una semplice suggestione. Perché sul tavolo del manager che sta dominando la Premier League sarebbero state presentate due offerte. Una prima da 11 milioni di euro a stagione per 4 anni, che di fronte alle perplessità del tecnico è stata prontamente alzata dal gruppo cinese, senza batter ciglio: 15 milioni di euro all'anno, 60 milioni in 4 anni. E soprattutto un budget da 400 milioni di euro per il calciomercato che verrebbe gestito in prima persona proprio da Antonio Conte.



Naturalmente andrà superato anche l'ostacolo Roman Abramovic, patron del Chelsea, che ovviamente vorrebbe tenerselo stretto. Suning, però, sarebbe pronto anche a pagare una clausola rescissoria altissima pur di averlo.