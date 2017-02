Punto Primavera, risultati 16a giornata: 'perla' Gerson, Scamacca subito in gol

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/02/2017 09:40

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la sedicesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

GIRONE A - Gol, emozioni e spettacolo in Verona-Milan: i padroni di casa passano quattro volte in vantaggio, ma vengono ogni volta riacciuffati dai rossoneri grazie alle doppiette di Hamadi e Cutrone. Gli scaligeri perdono così la vetta della classifica, subendo il doppio sorpasso da Sampdoria (3-2 al Napoli) e Lazio (3-0 al Trapani). Non ne approfitta, invece, la Fiorentina, bloccata sul pareggio a reti bianche dalla Spal.

GIRONE B - Prosegue senza sosta la marcia della Juventus capolista, giunta all'ottava vittoria consecutiva in campionato (la sesta con almeno tre gol segnati e la quinta senza subire reti): il 3-0 al Cittadella (doppietta dello svizzero Zeqiri e prima in bianconero per Matheus Pereira, subentrato nella ripresa) porta la formazione di Grosso a toccare quota 40 punti. A tre lunghezze di distanza resiste il Chievo, forte del 3-1 al Bari. Solo un pari, invece, per il Torino nel derby piemontese contro la Pro Vercelli (1-1). Nell'1-5 del Sassuolo ad Avellino, bastano 25 minuti a Scamacca per trovare la via del gol all'esordio.

GIRONE C - C'è ancora l'Inter in testa alla classifica, a quota 40 punti: i nerazzurri strappano il pareggio in casa della Virtus Entella all'ultimo secondo, grazie al gol di Bakayoko. Vince a valanga, invece, la Roma: nell'8-1 al Pisa spiccano le triplette di Tumminello e Soleri ed il bel gol 'a giro' di Gerson, in campo dal 1' assieme a Grenier e a Nani. Al terzo posto, segue l'Atalanta: gli orobici vincono di misura contro il Palermo grazie con la rete di Bolis.

Campionato Primavera, risultati e classifiche 16a giornata

GIRONE A:

Brescia-Perugia 1-4: 25' Garofalo (P), 45' e 52' Polidori (P), 60' Garofalo (P), 90'+5' rig. Mangraviti (B)

Cesena-Vicenza 1-0: 53' Akammadu

Latina-Spezia 1-1: 6' Mannucci (S), 41' Barberini (L)

Lazio-Trapani 3-0: 74' N'Dieye, 79' rig. Miceli, 87' Bezziccheri

Sampdoria-Napoli 3-2: 44' Cioce (S), 53' Tessiore (S), 76' Baumgartner (S), 84' Russo (N), 87' Liguori (N)

Spal-Fiorentina 0-0:

Verona-Milan 4-4: 4' Hoxha (V), 19' Hamadi (M), 30' Buxton (V), 34' Hamadi (M), 49' Danzi (V), 50' Cutrone (M), 70' Buxton (V), 76' Cutrone (M)

CLASSIFICA: Lazio, Sampdoria 36; Verona 34; Fiorentina 32; Milan 30; Napoli 25; Spal 24; Latina 21; Cesena 19; Vicenza 16; Perugia 13; Brescia, Spezia 10; Trapani 8.

GIRONE B:

Juventus-Cittadella 3-0: 51' Mosti, 60' e 64' Zeqiri

Pescara-Udinese 2-0: 26' Muric, 69' Delli Carri

Avellino-Sassuolo 1-5: 25' Scamacca (S), 28' Zecca (S), 45' rig. Dragone (A), 55' e 63' Pierini (S), 74' Zecca (S)

Benevento-Carpi 0-2: 49' Saporetti, 90' Insolito

Chievo-Bari 3-1: 16' Isufaj (C), 20' Ngissah (C), 84' Abreu (B), 85' Liberal (C)

Pro Vercelli-Torino 1-1: 66' rig. Gouri (PV), 83' rig. D'Alena (T)

Ascoli-Empoli 1-2: 10' rig. Damiani (E), 77' Manicone (E), 84' Tassi (A)

CLASSIFICA: Juventus 40; Chievo 37; Torino 32; Sassuolo 30; Empoli 28; Udinese 22; Bari*, Pescara 19; Carpi 18; Benevento 17; Cittadella, Pro Vercelli 16; Ascoli* 11; Avellino 7.

GIRONE C:

Frosinone-Crotone 2-2: 35' Pedrazzini (F), 47' e 58' Barillari (C), 64' Palmieri (F)

Salernitana-Bologna 1-2: 19' Trovade (B), 56' Carrafiello (S), 72' rig. Tabacchi (B)

Atalanta-Palermo 1-0: 63' Bolis

Virtus Entella-Inter 1-1: 47' Alluci (VE), 90'+3' Bakayoko (I)

Ternana-Genoa 1-3: 29' La Gumina (T), 47' Pellegri (G), 66' rig. Asencio (G), 75' Pellegri (G)

Cagliari-Novara 1-0: 36' Antonini Lui

Roma-Pisa 8-1: 2' Tumminello (R), 13' Keba (R), 35' e 40' Tumminello (R), 42' Gerson (R), 67' e 75' Soleri (R), 81' Micchi (P), 83' Soleri (R)

CLASSIFICA: Inter 40; Roma 39; Atalanta 35, Genoa 33; Virtus Entella 32; Bologna 27; Novara 24; Palermo 22; Crotone 20; Cagliari 17; Frosinone 14; Pisa 9; Ternana 8; Salernitana 3.