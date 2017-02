Bologna-Napoli, Reina: "Juve-Inter? Ecco il nostro vantaggio"

05/02/2017 00:19

BOLOGNA NAPOLI REINA - Napoli travolgente sul campo del Bologna. Pepe Reina non può che essere soddisfatto dopo la goleada rifilata ai felsinei: "Sono contento perché abbiamo giocato su un campo difficile e contro una squadra in salute. Siamo soddisfatti per i tre punti e torniamo a casa contenti - ha dichiarato lo spagnolo a 'Rai Sport' - La Champions? La squadra è pronta, poi il Real è una grandissima squadra che ci metterà in difficoltà, ma noi vogliamo essere protagonisti e non perdere il nostro stile di gioco perché questa è l'unica strada che possiamo seguire per fare risultato a Madrid. Juve-Inter? Non farò il tifo per nessuno, il vantaggio per noi è che una delle due, o entrambe, perderanno sicuramente dei punti", ha poi chiuso Reina parlando a 'Sky Sport'.



G.M.