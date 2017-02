Southampton, Puel esalta Gabbiadini: "Sarà molto importante per noi"

05/02/2017 04:00

SOUTHAMPTON GABBIADINI / L'allenatore del Southampton Claude Puel ha parlato di Manolo Gabbiadini al termine della partita persa 1-3 contro il West Ham, match in cui l'attaccante italiano (al debutto) ha messo a segno un gol: "Per essere il suo primo match qua - le sue parole riportate da 'SkySports' - abbiamo visto tante qualità. Ha segnato un gol fantastico e ha mostrato un grande feeling con i compagni. E' un calciatore molto interessante, sa leggere la giocata e fornire assist. E' molto bravo e sarà molto importante per noi in futuro".

S.D.