04/02/2017 23:57

BOLOGNA NAPOLI/ "Raramente in Italia si è visto un calcio così": in questo mondo, Lele Adani, ha esaltato la straordinaria prova di forza mostrata dal Napoli, capace di rifilare sette gol al Bologna. L'opinionista di 'Sky Sport', durante la telencronaca del match, si è anche lasciato andare ad un paragone importante: "Lo spettacolo del Napoli noi lo vedevamo solo per televisione quando c'era il Barcellona".

S.F.