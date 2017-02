Ligue 1, il PSG non sbaglia e aggancia il Nizza

04/02/2017 23:46

LIGUE 1 RISULTATI PSG - Tris e secondo posto per il Paris Saint-Germain. Il 3-1 esterno al Dijon firmato dalle reti di Lucas, Thiago Silva e Cavani vale la seconda piazza in classifica insieme al Nizza (sconfitto nel big-match contro il Monaco) per i campioni di Francia. Questi i risultati delle gare della 23a giornata di Ligue 1 giocatesi sabato sera:

Bordeaux-Rennes 1-1



Dijon-PSG 1-3



Guingamp-Caen 0-1



Lille-Lorient 0-1



Montpellier-Bastia 2-1



CLASSIFICA: Monaco 52, Nizza 49, Psg 49, Lione 37, Saint-Etienne 33, Marsiglia 33, Bordeaux 33, Guingamp 31, Rennes 31, Tolosa 26, Lille 26, Nantes 26, Montpellier 26, Caen 25, Dijon 24, Nancy 24, Angers 23, Bastia 22, Metz 21, Lorient 21.

G.M.