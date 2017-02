Calciomercato Inter, pazza idea Suning: Conte al posto di Pioli?

04/02/2017 23:36

CALCIOMERCATO INTER/ Pazza idea di Suning per la prossima stagione dell'Inter, quella che dovrà rilanciare i nerazzurri a livello internazionale. Stando alle indiscrezioni riportate da '7 Gold', i dirigenti cinesi avrebbero scelto Antonio Conte come futuro allenatore dell'Inter. L'ex Juventus, protagonista di un campionato straordinario alla guida del Chelsea, ha conquistato il gruppo Suning, disposto a tentarlo con una super offerta. Al momento, quella di vedere Conte sulla panchina dell'Inter è una suggestione, visto che l'allenatore salentino, in caso di vittoria della Premier League, vorrà giocarsi tutte le sue carte anche in Champions League. I cinesi, però, sognano in grande e proveranno a convincerlo a suon di milioni.

S.F.