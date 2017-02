Bologna-Napoli, Donadoni attacca l'arbitro: "Errori madornali e clamorosi"

04/02/2017 23:13

BOLOGNA NAPOLI DONADONI - Bologna travolto a domicilio dal Napoli. Roberto Donadoni punta il dito contro la direzione arbitrale in merito ad acluni espisodi che hanno caretterizzato in particolare il primo tempo: "Abbiamo creato, ma senza concretizzare. Loro sono stati sempre incisivi, è una sconfitta pesante - ha dichiarato a 'Premium Sport' il tecnico felsineo - Gli errori arbitrali non sono ammissibili. Callejon ha fatto una schiacciata in occasione del rigore: il giallo mi sta anche bene, però l'espulsione a Masina è inverosimile. Il Napoli poi avrebbe vinto ugualmente la partita, però queste sono cose che incidono e sono difficili da mandare giù. Gli errori dell'arbitro sono stati madornali e clamorosi stasera. Ma non voglio più parlare dell'arbitro: ora pensiamo a riscattarci e per farlo serve carattere". Donadoni si è poi soffermato sul momento negativo di Destro: "I fischi? In panchina sono concentrato su altre cose. Mi dispiace per Destro, che voleva dare continuità al suo momento e questo chiaramente fa male a lui e alla squadra - ha poi spiegato l'allenatore di casa a 'Sky Sport' - I fischi capitano, bisogna superarli da professionista".

G.M.