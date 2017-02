Bologna-Napoli, Sarri 'ringrazia' Gabbiadini e snobba Juventus-Inter: "Non la guardo"

04/02/2017 23:27

BOLOGNA NAPOLI/ Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha commentato così il roboante 7-1 inflitto dagli azzurri al Bologna: "Siamo la squadra che ha fatto più gol di tutti - ha dichiarato Sarri a 'Premium Sport' - non cambieremo il nostro modulo se non per necessità. Mertens centravanti? In questo ruolo si diverte e si vede. Sono tornati al top anche Insigne e Reina, giocatori fondamentali per il Napoli. Juventus-Inter di domani? Non la vedo, vado a cena. Gabbiadini non mi ha salutato nella sua lettera di addio? Lo ringrazio per non avermi salutato. Raiola ha detto che con El Kaddouri all'Empoli si sono liberati di me? Lui fa il suo lavoro".

"Se mi spiego il rosso di Callejon? Dalla panchina non ho visto il fallo da rigore - ha poi spiegato a 'Sky Sport' - cambiare modulo per arrivare primo in classifica? Non vedo la necessità, nelle ultime partite abbiamo ribaltato cambiando modulo. La squadra si trova bene così e quindi tutto il resto mi sembrerebbe una forzatura. Per la mole di gioco che riusciamo a creare, prendiamo troppi gol e questa è una cosa sulla quale bisogna lavorare. Per chi tifo domani tra Juventus e Inter? Tifo per noi, dobbiamo continuare su questa strada senza guardare niente e nessuno. E' inutile guardare cosa fanno gli avversari a quindici partite dalla fine".

S.F.