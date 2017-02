Bologna-Napoli, Hamsik: "Magari lo supero quest'anno Maradona..."

04/02/2017 22:51

BOLOGNA NAPOLI HAMSIK - Napoli devastante, Bologna travolto per 7-1 al 'Dall'Ara'. Protagonista del match, insieme a Mertens, Marek Hamsik autore della prima tripletta in carriera: "Il pallone a fine partita è un trofeo personale, oggi il Napoli ha ottenuto un grande risultato su un campo molto difficile - ha detto il capitano azzurro a 'Sky Sport' - Stiamo crescendo per fare grandi cose, col Palermo non abbiamo fatto bene però ci siamo ripresi subito. Adesso pensiamo al Genoa, poi ci aspetta una grande sfida con il Real in Champions. Siamo una squadra forte, che non deve mollare mai". Hamsik è ora a sole sei reti da Maradona nella classifica all-time del Napoli: "Se lo supero già quest'anno? Magari, se non sarà così sarà per la prossima stagione. Mi sto avvicinando e sono contento di questo".

G.M.