PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-NAPOLI: Hamsik da impazzire, Destro insufficiente

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

04/02/2017 22:42

PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA-NAPOLI / BOLOGNA - Azzurri in forma smagliante, la chiudono subito con un uno-due fulmineo a firma di Hamsik e Insigne. Difesa bolognese in bambola, gli azzurri si infilano ovunque e strabiliano la platea. Divino Hamsik, splendido Mertens e uno Zielinski versione top player. Disastro rossoblu, anche Destro sul banco degli imputati.

BOLOGNA

Mirante 5 - Spiazzato su ogni gol del Napoli, forse giusto sul tiro da fuori di Insigne poteva fare qualcosa. Di certo non fa qualcosa per evitare di imbarcare acqua, e ne imbarca davvero tanta.

Torosidis 4,5 - Ha il merito di riaprire la gara col suo gol da due passi, ma prima dalla sua parte era stato uno stillicidio: Hamsik che va in gol, Insigne e Ghoulam che lo fanno ammattire. Gol a parte serataccia anche per lui.

Oikonomou 4 - E' davvero una serata durissima per i centrali bolognesi, che vedono sbucare da ogni dove i bajitos napoletani. Ogni gol nasce da una palla dentro che trova il reparto arretrato impreparato, lui spesso anche più degli altri. Imbarazzante la palla regalata a Mertens in occasione del 5-1 di Hamsik.

Maietta 4,5 - Capitano e leader di una difesa che proprio non riesce a prendere le misure agli attaccanti avversari, lui poi spesso ha il problema di dover tenere a bada Mertens, e Zielinski quando si infila. Se li sognerà anche stanotte.

Masina 4 - Ingaggia un duello molto fisico con Callejon, si innervosiscono entrambi e si ritrovano coinvolti in due dei principali casi da moviola del primo tempo: il fallo su Mertens lanciato a rete c'è, ma con lui c'è Maietta e quindi poteva anche non andar fuori. Una decisione che condiziona una partita in realtà già compromessa.

Pulgar 4,5 - Gioca molto duro, interviene spesso sulle gambe degli avversari e prende un cartellino dopo meno di un quarto d'ora, che forse lo condiziona anche un po'. Hamsik gliela fa vedere pochissimo.

Nagy 4,5 - Centrale di un centrocampo letteralmente devastato dai centrali avversari, perde il confronto a distanza col suo predecessore Diawara e subisce molto il gioco nello stretto del Napoli. Annichilito.

Dzemaili 5 - Dei tre centrali è quello che si propone di più, cerca la battuta a rete e per poco non trovava anche il gol dell'ex. Ma in mezzo al campo è un disastro per tutti, anche per lui.

Rizzo 4,5 - Mossa a sorpresa di Donadoni dal primo minuto, dovrebbe dare il cambio di passo sulla destra e dare più apporto difensivo di Verdi. Ma non è una scelta felicissima: sul gol di Hamsik potrebbe contrastare lo slovacco, ma esita un attimo di troppo. Esitazione fatale. Dal 46' Verdi 5 - Attesissimo, la curva acclama il suo nome appena tocca palla. Ma non è ancora al meglio, e si vede.

Destro 4 - Ha sul dischetto la palla per riaprire la partita e la fallisce miseramente, tirandola addosso a Reina. Prima e dopo la vede davvero poco. Esce a metà ripresa dopo una prestazione sicuramente insufficiente. Dal 21' st Petkovic 5,5 - Entra a risultato già acquisito e non è che possa fare tanto. E in effetti non fa tanto.

Krejci 6 - Giocatore di grande sacrificio, ha il merito di propiziare il gol del 3-1 con una bella incursione e poi dopo l'espulsione di Masina finisce a fare il terzino puro. Ci sarà un motivo se Donadoni non ci ha mai rinunciato e non ci rinuncerebbe mai.

All. Donadoni 4 - Non c'è modo di capire come ha deciso di impostare la partita 'a freddo', perché poi appena scesi in campo il Napoli fa saltare il banco con due accelerazioni brucianti. L'espulsione di Masina fa il resto, ma lì la gara era già bella che compromessa. Inglorioso il finale, molto molto male.

NAPOLI

Reina 7,5 - Miracoloso sul rigore parato a Destro, era stato fantastico anche sul tap-in di Krejci da due passi, ma poi su Torosidis non può nulla. Decisivo quando la partita poteva complicarsi.

Hysaj 6 - Dal momento in cui esce il suo 'gemello' Callejon perde un po' i riferimenti, inizia a spingere un po' troppo e infatti si ritrova preso di infilata da Krejci sul gol che accorcia le distanze. Più quadrato nella ripresa, anche se quando Krejci lo punta gli dà non pochi grattacapi.

Maksimovic 6,5 - Con i piedi non è un fenomeno, gli avversari lo sanno e lo pressano in continuazione appena la palla finisce a lui. Il suo mestiere però lo fa, e lo fa discretamente bene.

Albiol 7 - La difesa ancora infilata, e questo è un dato su cui riflettere. Ma in linea di massima i centrali azzurri tengono bene botta e concedono sì qualcosina, ma non troppo.

Ghoulam 6,5 - Dopo una gara (col Palermo) un po' così, di assestamento dopo la Coppa d'Africa, stasera torna a macinare una quantità di palloni impressionante, a sovrapporsi ad Insigne, ad arrivare sul fondo e a creare superiorità numerica. Peccato che in fase difensiva non sia altrettanto efficace: il gol del Bologna nasce dalla sua parte. Però se sapesse pure difendere come attacca...

Zielinski 8 - Uno dei segreti del bel Napoli di quest'anno è l'esplosione di questo straordinario centrocampista box-to-box, che ha un senso dell'inserimento bestiale e un piede caldissimo. Provate un po' a rivedere gli highlights, provate a vedere dov'era lui, provate a vedere chi serve gli assist ad Insigne e Mertens. Impressionante. Dal 28' st Giaccherini sv

Diawara 7 - Il pubblico del Dall'Ara non lo vede di buon occhio, per usare un eufemismo, dopo le note vicende di mercato della scorsa estate. Beccato in continuazione, si vede che è nervoso, ma poi esce alla distanza e prende in mano la partita. Fischiato e insultato anche quando lascia il campo. Dal 15' st Allan - Entra per dare più sostanza al centrocampo quando la gara stava iniziando a far pesare l'uomo in meno. Si disimpegna bene, fa il suo dovere.

Hamsik 9 - Ci mette tre minuti a ritrovare il bersaglio dopo un inserimento a fari spenti, come sa fare lui. Poi a maglie larghissime il secondo e il terzo gol, accademia per puristi. Ma la fotografia della sua gara è la palla dentro per Mertens quando Masina lo stende e viene espulso. Da guardare e riguardare.

Callejon 4,5 - Parte benissimo servendo un assist splendido ad Hamsik per lo 0-1, poi va completamente nel pallone: prima regala con un fallo di mano il rigore al Bologna, poi si fa buttare fuori pochi minuti dopo per un fallo di reazione evitabilissimo. Prima espulsione in azzurro. E sì, le serate storte capitano anche ai Callejon.

Mertens 8,5 - Il fatto di non essere andato a bersaglio per primo gli dà una carica particolare. Cerca sempre l'incursione fra le (larghissime) maglie bolognesi, chiama palla nello spazio e quando la riceve (splendidamente) da Hamsik, Masina lo stende: rosso per il terzino e punizione per il Napoli. Una pennellata di Dries, che dopo poco raddoppia saltando anche il portiere. Chiusura brillante con l'assist ad Hamsik. Proprio non vuole smettere di fare il centravanti, in realtà proprio non vuole smettere di strabiliare.

Insigne 7,5 - Più decentrato a destra del solito ha la palla giusta e spara un destro imprendibile per Mirante, che vale lo 0-2 immediato. Poi torna a sinistra e torna a fare il suo mestiere: mandare in bambola gli esterni bassi avversari. Con ottimi risultati. Dal 33' st Rog 7 - Pochi minuti, una discesa devastante e altre belle cose per un calciatore che meriterebbe ben altro minutaggio. Almeno quando si chiude in goleada...

All. Sarri 8 - Pronti-via e il suo Napoli annichilisce il Bologna con due azioni 'da Napoli': palla dentro a tagliare a metà la difesa e prima Hamsik poi Insigne infilzano Mirante. Poi l'attimo di sbandamento causa Callejon e il gol preso, ma con quattro gol in un tempo è davvero difficile per gli avversari tener testa a questa squadra, poi il quinto e il sesto della ripresa sono per gli almanacchi. Un buon viatico per il ciclo di fuoco che si sta avvicinando.

Arbitro Massa 5 - Donadoni si arrabbia e non poco, e su qualche situazione ha anche ragione: rigore ok per il Bologna, ma Callejon andava espulso lì. Giusto poi il rosso allo spagnolo per fallo di reazione, meno quello a Masina, che è con Maietta e quindi il fallo su Mertens poteva non essere sanzionato con il cartellino 'grave'. Direzione nel complesso insufficiente.

TABELLINO

BOLOGNA-NAPOLI 1-7

Bologna (4-3-3): Mirante (dall’80 Da Costa); Torosidis, Oikonomou, Maietta, Masina; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Rizzo (dal 46′ Verdi), Destro (dal 68′ Petkovic), Krejci. A disposizione: Sarr, Brignani, Gastaldello, Mbaye, Donsah, Di Francesco, Okwonkwo, Sadiq. Allenatore: Roberto Donadoni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Diawara (dal 62′ Allan), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne (dall’80’ Rog). A disposizione: Rafael, Sepe, Chiriches, Koulibaly, Maggio, Strinic, Jorginho, Giaccherini, Pavoletti, Milik. Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: 4′, 70′ e 74′ Hamsik (N), 6′ Insigne (N), 33’, Torosidis (B) 36’, 43′ e 90′ Mertens (N),

Ammoniti: 11′ Pulgar (B), 20′ Diawara (N), 25′ Callejon (N), 75′ Hysaj (N)

Espulsi: 26′ Callejon (N), 32′ Masina (B)

Arbitro: Massa di Imperia

Note: Reina para un rigore a Destro