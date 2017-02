04/02/2017 22:19

COPPA D'AFRICA BURKINA FASO GHANA - Risultato storico per il Burkina Faso, che per la prima volta sale sul podio della Coppa d'Africa. Con l'1-0 firmato su punizione nel finale da Traore, il Burkina conquista il terzo posto a spese del Ghana, selezione favorita per la vittoria finale alla vigilia della manifestazione in corso di svolgimento in Gabon.



Burkina Faso-Ghana 1-0

89' Traore

G.M.