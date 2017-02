Barcellona, ter Stegen rovina su Rafinha: taglio da 12 punti di sutura!

04/02/2017 21:57

BARCELLONA TER STEGEN RAFINHA/ Dal match di campionato vinto 3-0 dal Barcellona sull'Athletic Bilbao, per i blaugrana arriva una cattiva notizia sul fronte Rafinha. Il centrocampista brasiliano, al minuto 54,è stato costretto a lasciare il campo a causa di un taglio profondo sul sopracciglio in seguito ad uno scontro fortuito con il proprio portiere ter Stegen che lo ha ferito inavvertitamente. Rafinha, per fortuna, si è ripreso, sta bene e se l'è cavata con ben 12 punti di sutura.

S.F.