Bologna-Napoli, dal rosso di Callejon a quello di Masina: dieci minuti di follia

04/02/2017 21:28

BOLOGNA NAPOLI/ E' successo di tutto dal 26' al 36' di Bologna-Napoli, match che vedeva i partenopei avanti di due reti grazie ai gol messi a segno da Hamsik e Insigne. Si parte con il fallo di mano in area che costa a Callejon il giallo e regala a Destro un calcio di rigore neutralizzato da Reina. Subito dopo, ancora Callejon, scalcia da terra Nagy beccandosi il rosso diretto. A questo punto, viene ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Masina, contestatissima dal tecnico rossoblu Donadoni che - riporta 'Premium Sport' - ha urlato al quarto uomo: "L'arbitro è scarso". Non finise qui: dal fallo di Masina, esce fuori la punizione con la quale Mertens segna il terzo gol azzurro, prima della rete di Torosidis che prova a riaprire i giochi. Un vero e proprio susseguirsi di eventi in soli dieci minuti di gara.

S.F.