04/02/2017 21:15

NAPOLI KOULIBALY GABBIADINI - Gabbiadini subito a segno all'esordio in Premier League con la maglia del Southampton. Kalidou Koulibaly si è soffermato sull'addio del suo ex compagno di squadra: "Sono felice per Gabbiadini, è un giocatore che mi piace, un uomo vero - ha dichiarato il difensore del Napoli a 'Sky Sport' - Mi dispiace sia andato via, ma sono contento che abbia segnato”.



G.M.