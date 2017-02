05/02/2017 01:39

NEWS LIVERPOOL/ Klopp ha strigliato i giocatori del Liverpool dopo il match di Premier League perso contro l'Hull City: "Non ha senso giocare in questo modo - ha dichiarato in conferenza stampa - abbiamo misogno di svegliarci, tutto questo è inaccettabile. Ho tanti pensieri in questo momento e non posso nemmeno dirveli alcuni, perché ho davvero bisogno di pensare a quello che è successo".

S.F.