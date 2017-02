Bundesliga, Borussia Dortmund-Lipsia 1-0: il solito Aubameyang fa un 'favore' al Bayern

04/02/2017 20:40

BUNDESLIGA BORUSSIA DORTMUND LIPISIA - Il solito Aubameyang (al 17° sigillo in campionato in 18 partite) regala il big-match della 19° giornata di Bundesliga al Borussia Dortmund. Lipsia sconfitto per 1-0, con gli ospiti che non approfittano così del pareggio della capolista Bayern Monaco contro lo Schalke 04 per accorciare il distacco in classifica.

Borussia Dortmund-LIpsia 1-0

35' Aubameyang



CLASSIFICA: Bayern Monaco 46, RB Lipsia 42, Borussia Dortmund 34, Hoffenheim 34, Hertha Berlino 33, Colonia 32, Eintracht Francoforte 32*, Friburgo 26, Bayer Leverkusen 24, Borussia Moenchengladbach 23, Schalke 04 22, Mainz 22, Augsburg 21*, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Amburgo 16*, Ingolstadt 15, Darmstadt 9*. *Una partita in meno

G.M.