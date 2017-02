04/02/2017 20:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Hernanes lascia la Juventus per trasferirsi all'Hebei Fortune: la trattativa è in fase avanzata e a breve il 'Profeta' potrebbe già vestire la sua nuova maglia. Una partenza, quella di Hernanes, praticamente 'ufficializzata' da Dani Alves che tramite il suo profilo 'Instagram', ha pubblicato un video con la sritta "Ti amo Profeta, che Dio ti benedica sempre" che ha il sapore di un vero e proprio addio.

S.F.