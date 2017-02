Bologna-Napoli, Koulibaly: "Adesso non pensiamo al Real"

04/02/2017 20:25

BOLOGNA NAPOLI KOULIBALY - Il Napoli ritrova Kalodou Koulibaly dopo la parentesi in Coppa d'Africa. Il difensore senegalese ha analizzato la sfida di questa sera contro il Bologna: "Sappiamo che loro sono una squadra forte in casa, ma noi abbiamo lavorato bene questa settimana. Speriamo che questa sera la vittoria sarà nostra - ha detto a 'Premium Sport' - Penso che dobbiamo pensare a noi stessi, vincere tutte le gare possibili e dopo guarderemo la classifica. Il Real in Champions arriva tra due settimane, oggi pensiamo al Bologna che è una squadra molto forte: faremo di tutto per vincere".

G.M.