Calciomercato Inter, intrigo Icardi-Griezmann con Manchester United e Atletico Madrid

04/02/2017 19:54

CALCIOMERCATO INTER/ Super intreccio di calciomercato tra Inter, Manchester United, Arsenal e Atletico Madrid. A scatenare il possibile domino degli attaccanti, è la super offerta presentata dai 'Red Devils' per Antoine Griezmann, uno dei sogni proibiti di Suning per la prossima stagione. Come riporta il 'Telegrapgh', nel caso in cui il club inglese allenato da José Mourinho riuscisse a mettere le mani sul francese, i 'Colchoneros' userebbero i 100 milioni di euro ricavata dalla sua cessione per il suo sostituto. Due i papabili scelti da Diego Pablo Simeone: uno è Mauro Icardi e l'altro Alexis Sanchez, cileno dell'Arsenal seguito da tempo proprio dall'Inter.