Chelsea-Arsenal, Conte si gode la vittoria: "Adesso dobbiamo mantenere la fame"

04/02/2017 19:37

CHELSEA ARSENAL/ Antonio Conte ha commentato così il successo sull'Arsenal che ha permesso al Chelsea di compiere un altro passo verso la conquista della Premier League: "Oggi avevamo la possibilità di ammazzare un diretto avversario come l'Arsenal e ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo mantenere questa fame e non sarà facile. In Premier League, ogni partita è una trappola e sto lavorando per portare un po' di tipica cattiveria italiana nei ragazzi".

S.F.