Arsenal, Wenger: "Seguiamo Mbappe, ha le carte in regola per essere il nuovo Henry"

05/02/2017 02:02

ARSENAL WENGER MBAPPE - E' lunga la fila delle pretendenti al cartellino di Kylian Mbappe, 18enne attaccante del Monaco, indicato da molti come il nuovo Henry. Verso la fine dello scorso anno, anche le italiane Juventus e Roma sono state accostate al suo nome. Di recente però, sono soprattutto due club stranieri ad aver palesato interesse verso il nazionale Under-19 francese: il Barcellona di Luis Enrique e l'Arsenal di Arsene Wenger. Proprio il tecnico dei 'Gunners' ha parlato chiaramente della giovane punta, legata al club del principato da un contratto fino al giugno del 2019: "Non è esattamente Thierry Henry, ma è vero che ha qualità simili - ha sottolineato in conferenza stampa Wenger- Il potenziale è simile: se dimostrerà di avere lo stesso livello di motivazione e la stessa intelligenza che aveva Thierry durante i prossimi 2-3 anni, allora potrà davvero diventare un grande. Noi lo seguiamo, lo conosciamo e sta crescendo bene. Sarà il Monaco a deciderne il futuro".

F.S.