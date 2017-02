Ligue 1, Balotelli a secco: il Monaco 'schianta' il Nizza e conquista la vetta

04/02/2017 19:07

LIGUE 1 MONACO BATTE NIZZA - Il Monaco è in testa alla Ligue 1. La formazione di Jardim ha infatti battuto con un secco 3-0 i rivali del Nizza nello scontro diretto per il titolo andato di scena allo 'Stade Louis II' oggi. La squadra del principato è in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio proprio sulla formazione di Favre.

I gol, tutti nella ripresa: il primo a segnare è Germain dopo due minuti poi, è il turno di Radamel Falcao, autore di una doppietta. A secco dunque Mario Balotelli, la cui squadra stasera rischia di essere agganciata al secondo posto dal Paris Saint-Germain di scena a Dijon.

F.S.