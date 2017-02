Chelsea-Arsenal, Marianella incontra Drogba: il video è virale!

04/02/2017 19:18

MARIANELLA DROGBA/ Nel giorno in cui il Chelsea di Antonio Conte ha battuto 3-1 l'Arsenal di Wenger, a 'Stamford Bridge' è andato in scena un siparietto divertentissimo. Massimo Marianella, noto telecronista di 'Sky Sport', esperto di Premier League e grande ammiratore di Didier Drogba, ha incontrato proprio l'ex attaccante dei 'Blues'. A testimonianza dell'incontro, l'ivoriano ha postato su 'Twitter' un video in cui Marianella, insieme a lui, cita i versi di una sua storica telecronaca. Un video diventato subito virale sul web.

S.F.